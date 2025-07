Verstappen ukončil dvouměsíční čekání na pole position. Pro tým je to velká vzpruha, říká

Čtyřnásobný mistr světa v barvách Red Bullu přitom naposledy startoval z nejvýhodnější pozice v květnu v Miami, nyní po pěti závodech to dokázal znovu, když druhému Oscarovi Piastrimu nadělil 103 tisícin sekundy.

„Kvůli větru to bylo zrádné, trochu se měnil. Tyhle auta jsou na něj extrémně citlivá,“ řekl Verstappen v televizním rozhovoru po kvalifikaci, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Poslední kolo bylo dostačující. Tohle je pořádná trať, kde musíte jet naplno. Musíte do toho jít opravdu odhodlaně, je to zážitek. Jsme docela rychlí na rovinkách. Musíme počkat na zítřek, zda bude pršet nebo ne.

„S kvalifikací jsem spokojen. Pro tým je to velká vzpruha, na zítřejší závod se těším. Budeme závodit, užijeme si to a pokusíme se udělat maximum.“

Cunoda dvanáctý

115 tisícin chybělo druhému jezdci Red Bullu Júkimu Cunodovi k postupu do třetí části kvalifikace. Na Silverstonu vyrazí z dvanáctého místa.

Je to už pošesté v řadě, co Cunoda nepostoupil mezi deset nejrychlejších. V těchto šesti kvalifikacích přitom pravidelně střídá výpadky v Q1 a Q2.

„Normálně jsem najel do rychlého kola a došlo ke ztrátě výkonu. Až do třetí zatáčky jsem pak neměl energii, kterou bych měl mít, a ztratil jsem asi desetinu. Ve zbytku kola jsem necítil potřebný impuls, ztráta byla jasně patrná na datech. Před víkendem jsem si věřil a i auto se chovalo dobře, takže je to frustrující,“ cituje Cunodu web grandprix.com.

„Myslím, že nebýt problémů, do Q3 bych se dostal. Myslím, že jsem tento víkend udělal s autem opravdu krok vpřed, takže je to frustrující, chci mít jen normální kvalifikaci.

„Cílem je nyní bodovat a já jsem pro to v lepší pozici, než jsem byl v minulých týdnech. Jsem spokojen s nastavením a s úpravami, které jsme udělali v průběhu víkendu, takže jsem optimistický. Měl jsem dobrý pocit z dlouhých jízd ve druhém tréninku a víme, co v závodě mohu udělat ještě lépe.“