Verstappen udělal správně, že Hamiltona pustil, hodnotí Horner

Čtyři kola před koncem zaútočil Verstappen na vedoucího Hamiltona. Ve čtvrté zatáčce předjel svého soupeře vnějškem, ale dostal se při tom všemi čtyřmi koly za bílou čáru ohraničující trať. Ředitelství závodu proto Red Bullu nařídilo, aby Verstappen vrátil první místo Hamiltonovi, což Nizozemec o šest zatáček později také udělal.

„Od ředitele závodu jsme dostali pokyn, abychom okamžitě vrátili pozici. Max se zachoval sportovně a udělal to. Bylo to frustrující, Lewis jen těsně udržel svou pozici do konce závodu,“ říká Horner.

Verstappen týmu do vysílačky řekl, že chtěl zůstat na prvním místě. Věřil, že na novějších pneumatikách by si ve zbývajících kolech dokázal vybudovat náskok na Hamiltona a udržet se na prvním místě i v případě, že by následně dostal pětisekundovou penalizaci za předjetí překročením limitů tratě.

Horner ale argumentoval tím, že není jisté, že by vedení závodu udělilo Verstappenovi právě pětisekundový trest.

„Není zaručeno, že bychom dostali pět sekund, pokud bychom byli penalizováni. Udělal tedy správnou věc.“

Traťové limity ve čtvrté zatáčce byly tématem po celý víkend. V pátek vedení závodu jezdcům sdělilo, že v kvalifikaci bude přejetí bílé čáry všemi čtyřmi koly trestat, v závodě ale nikoliv.

„Viděli jsme, že když začal Mercedes tlačit, využívali tuto část tratě. Zeptali jsme se na ředitelství závodu: Pokud je to tak, můžeme to tak dělat? Protože když jste v těsném souboji, tak využíváním této části dráhy získáte výhodu dvou desetin sekundy, jako oni každé kolo. Ředitel závodu je následně požádal, aby dodržovali limity, jinak dostanou černobílou vlajku (za nesportovní chování).

„Max pak při předjetí vyjel mimo. Před závodem přitom bylo řečeno, že když tam někdo vyjetím získá výhodu, bude muset pozici vrátit. To okamžitě udělal, tým mu to nařídil poté, co jsme dostali tuto instrukci od ředitelství závodu.“