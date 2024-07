Verstappen udělal maximum, Pérez v první řadě

Max Verstappen udělal v kvalifikaci na Velkou cenu Belgie formule 1 maximum pro to, aby eliminoval škody způsobené penalizací 10 míst za nasazení nové pohonné jednotky. Kvalifikaci vyhrál a odstartuje tak z nejlepšího možného jedenáctého místa.

Vedoucí muž průběžného pořadí vstupoval do víkendu s vědomím, že kvůli nasazení nového motoru klesne na roštu o deset míst. Deštěm ovlivněnou kvalifikaci ve Spa-Francorchamps vyhrál o téměř šest desetin.

„Byla to pěkná kvalifikace. Počasí bylo naštěstí dobré, jen trochu pršelo a alespoň jsme mohli zajet dobrou kvalifikaci,“ řekl Verstappen po kvalifikaci.

„Všechno fungovalo skvěle. Na každé sadě, na které jsme byli, jsme mohli zajíždět dobré časy. Přemýšlel jsem nad Q3, nevěděl jsem, jestli trať vyschne, tak jsem si pro Q3 nechal dvě nové sady, přes Q1 a Q2 jsme naštěstí postoupili. Auto fungovalo na mokru opravdu dobře. Jen jsem si mohl jet svoje kola a pokoušel jsem se na mokru zajíždět čisté pokusy, což je vždy náročné.

„Zítra ale bude jiný den. Bude tepleji, žádný déšť. Vím, že klesnu o 10 míst, takže tohle bylo dnes maximem. Nevím, jak budeme rychlí. Závod může být prohraný v první zatáčce, takže uvidíme, co se stane na startu.“

Pérez se posunul do první řady

Po dvou výpadcích už v Q1 v posledních dvou kvalifikacích se druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez prezentoval výrazně lepším výkonem, když ve Spa obsadil třetí místo a díky Verstappenově penalizaci se posune do první řady.

Situace je v Belgii stejná jako vloni. Nejrychlejší čas zajel Verstappen, ale z pole position kvůli penalizaci neodstartuje. Na první pozici bude stát druhý nejrychlejší Charles Leclerc před Pérezem, který zajel třetí čas.

„Místy to bylo velmi zrádné. V těchto podmínkách je snadné udělat chybu. Je dobré, že jsem to konečně poskládal dohromady. Bohužel jsme pro Q3 neměli žádnou novou sadu. Už v Q2 jsme byli mimo rytmus, takže jsme měli štěstí, že jsme se dostali na desáté místo,“ řekl Pérez.

„Druhé místo je zřejmě nejlepší, co si pro Spa můžete přát. S Charlesem to bylo stejně vloni, takže zkusím, aby to bylo stejné i zítra,“ připomenul Mexičan dvojité vítězství Red Bullu, kdy vloni v Belgii skončil druhý za Verstappenem.

„Jak vždy říkám, každý víkend je novou příležitostí pro to být lepší. Zítřek je pro nás novou příležitostí být ještě lepší než dnes a jít za vítězstvím.“