Verstappen údajně kývl na nabídku Mercedesu. Možný přestup ale ještě čelí překážkám, tvrdí italská Sky Sports

Italská televize Sky Sports přinesla informaci, že měl čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen údajně souhlasit s nabídkou Mercedesu, kterou mu předložil šéf stáje Toto Wolff.

Přestože má úřadující mistr světa platnou smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, o zájmu Mercedesu (ale i Astonu Martin) o služby Verstappena se v zákulisí hovoří již delší dobu. Sám Wolff v posledních měsících několikrát zmínil, že situaci kolem nizozemského šampiona bedlivě sleduje.

Nyní ale podle informací Sky Sports Italia došlo k zásadnímu posunu – Verstappen měl na nabídku kývnout. V cestě k uzavření dohody ale stojí nesouhlasná část vedení stuttgartského koncernu.

Důvodem má být přesvědčení, že s příchodem nové technické éry v roce 2026 by Mercedes mohl mít jasně nejlepší vůz bez ohledu na jezdecké složení. Příchod Verstappena by byl logicky obrovskou investicí – a právě na tom se údajně někteří členové představenstva zatím neshodli.

Pokud by k dohodě mezi Verstappenem, kterému momentálně patří v šampionátu třetí pozice, a Mercedesem došlo, je jasné, že by Nizozemci musel uvolnit místo jeden ze současných jezdců německé stáje. Těmi jsou momentálně George Russell a nováček Andrea Kimi Antonelli.

Podle italského média je nyní pravděpodobnější, že by Verstappen při příchodu nahradil Russella, který by se následně mohl přesunout do Red Bullu či do Astonu Martin.