Verstappen u Mercedesu? Villeneuve si myslí, že Wolff chce jen naštvat Hornera

V poslední době se spekuluje o odchodu Maxe Verstappena z Red Bullu, i když on sám to opakovaně odmítá a podle svých slov hodlá dodržet současnou smlouvu. Vedle toho tady máme volnou sedačku u Mercedesu a Toto Wolff vysílá signály, které naznačují, že by měl o Verstappena zájem. Není to poprvé – Mercedes měl o Verstappena zájem ještě předtím, než vstoupil do světa formule 1. Nakonec ho ale „ulovil“ Red Bull, který ho posadil za volant vozu F1 už v 17 letech.

Villeneuve ale současným námluvám nevěří a domnívá se, že Wolff nemá zájem podepsat smlouvu s Verstappenem a pouze se snaží rozvířit zákulisní dění v Red Bullu a naštvat šéfa týmu Christiana Hornera.

„Nedokážu si představit, že by Toto Wolff chtěl Maxe," řekl Villeneuve pro Daily Express. Podle mistra světa z roku 1997 o tom Wolff mluví jen proto, aby „naštval Red Bull.“

„V Mercedesu si ho nedokážu představit. Přišli o šampionát kvůli Red Bullu a Maxovi,“ řekl Villeneuve v narážce na finále sezóny 2021.

„Rozhodně to není kvůli tomu, že Maxe opravdu chce. Spíše to souvisí s tím, že se chce navážet do Red Bullu.“

Villeneuve se zamyslel nad tím, jak by případný odchod Verstappena ovlivnil Red Bull. „Vyhrával by tým bez Verstappena? Pravděpodobně ano. Max vyhrává, protože má úžasné auto, a Red Bull vyhrává, protože má úžasného jezdce. Ale není to jediný úžasný jezdec, který existuje – posaďte do toho auta Alonsa a vyhrával by také.“

„Jsem si jistý, že Max věří, že by mohl vyhrávat i u Mercedesu a u Ferrari a byl by to on, kdo by přinesl ten rozdílový prvek. Musí tomu věřit, že by mohl být schopen udělat takový rozdíl.“

„V současné době poráží Péreze a díky tomu vypadá úžasně. Ale nevíme, jak dobrý Pérez ve skutečnosti je. Víme jen to, že není tak dobrý jako Verstappen.“