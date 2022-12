Verstappen: Týmové dvojky musí akceptovat svou roli, nemohou žít jako v pohádce

Podle dvojnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena je pro jezdce, kteří mají danou pozici týmové dvojky, důležité přijmout svou roli.

V historii formule 1 lze najít celou řadu případů, kdy byl jeden jezdec stále ve stínu svého týmového kolegy, jenž bojoval o titul mistra světa.

Z posledních let a desetiletí lze jmenovat například Rubense Barrichella po boku Michaela Schumachera ve Ferrari, Sergia Péreze u Red Bullu nebo Valtteriho Bottase v Mercedesu. Poslední dva pomáhali týmovým kolegům v boji o titul v roce 2021.

Bottas strávil v Mercedesu pět sezón (2017-2021), jeho týmový kolega Lewis Hamilton přitom slavil mistrovský titul ve čtyřech z pěti těchto ročníků.

Verstappen, který ovládl mistrovství světa v posledních dvou letech, pro Viaplay řekl, že Bottas by ve F1 nevydržel, kdyby nepřijal skutečnost, že se nemůže vyrovnat Hamiltonovi.

„Každý rok začíná znovu, po pár závodech si ale uvědomíte, že se to znovu nestane a přijmete svou roli. (Bottas) Stále dojížděl na stupních vítězů, vyhrál pár závodů a získal pole position. Musíte zkrátka přijmout, že pilot vedle vás je o trochu lepší. To je v pořádku, může se to stát,“ říká Verstappen.

„Důležité je, že to přijal. Někteří jezdci to neumí a pak je to úplně špatně. Pak dlouho nepřežijí. Nebudu jmenovat, ale musíte svou roli přijmout. Nemůžete žít v pohádkovém světě.“

Po angažmá v Mercedesu, kde za pět let svého působení 58krát skončil na stupních vítězů, 10 závodů vyhrál a získal 20 pole position, přestoupil Bottas do Alfy Romeo, se kterou bojuje ve středu pole a má s týmem víceletou smlouvu.

Podle Verstappenova otce Jose je Fin v konečné fázi své kariéry F1.

„V určitou chvíli si uvědomíte, že už se to nestane. On to chápe,“ říká Jos Verstappen.

„Bottas měl mnoho let šanci s Mercedesem, teď jezdí za Alfu Romeo. Myslím, že je ve svém posledním stintu ve formuli 1. Když jste součástí mistrovského týmu, jdete do toho a snažíte se. Po pár závodech si uvědomíte, že to nebude fungovat.“