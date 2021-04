Verstappen tuší, že je po smůle v tréninku pozadu

Max Verstappen (3./14.)

Verstappen na vstup do tohoto závodního víkendu nebude vzpomínat zrovna v dobrém. V prvním tréninku ztratil jen minimum na vedoucí Mercedes, ve druhém ho pozdržela porucha hybné hřídele.

„Jsem pozadu, ale tuším, co s tím dělat. Musíme se soustředit na sebe, abychom odvedli lepší práci. Pak uvidíme, jak si v porovnání s Mercedesem stojíme,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (16./6.)

Verstappenovy technické problémy znamenaly, že se o většinu odpoledního programu musel postarat Pérez. Ani on ale neměl jednoduchý den, zejména pak dopolední trénink.

„Každým kolem se učím nějaké nové triky a drobnosti. Celkově bychom měli být zítra silnější. Myslím, že víme, jak na to. Doufám, že pozice v kvalifikaci bude co nejvyšší, jelikož naše závodní rychlost nevypadá vůbec zle.

Oproti Bahrajnu tu řešíme úplně jiné věci. Trať je úplně jiná, musíme se naučit, jak se vůz chová v odlišných podmínkách.

Co se kolize týče, myslím, že tam došlo k nedorozumění. Myslel jsem, že Esteban jel pomaleji, než skutečně jel. Netrefil jsem nájezd do zatáčky, stejně tak on neodhadl, co zrovna dělám,“ popsal Pérez celou situaci.