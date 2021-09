Verstappen tuší, že boj ze zádi pole bude těžší než před třemi lety

Max Verstappen (3./6.)

Soči patří k okruhům, které poměrně přejí předjíždění. Proto patří mezi tratě, které týmy v případě potřeby výměny motoru a následné penalizaci volí raději než jiné. Letos však bude pro Verstappena situace těžší. Ve druhém tréninku na rovince nedokázal předjet vůz Williamsu.

„V roce 2018 byl odstup středu pole mnohem větší, takže přirozeně očekávám, že letos to bude v neděli obtížnější. Penalizace se nám tak jako tak nevyhne, kdybychom z chvostu nestartovali tady, museli bychom tak učinit jinde.

Rozhodli jsme se, že výměnu provedeme zde a že se pokusíme co nejvíc minimalizovat ztrátu. Už před víkendem jsem říkal, že počítáme se vším, včetně zítřejšího počasí. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro výměnu právě tady.

Doufám, že nám to vyjde, ale počkejme si a uvidíme, jak to dopadne s počasím,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (9./11.)

Začátek víkendu v Rusku Pérezovi příliš nevyšel. Odpoledne se musel spokojit jen s jedenáctou pozicí. Mexičan si navíc uvědomuje, že Mercedes v Soči bude velice silný a těžko k poražení.

„Auto má potenciál, teď jen musíme zajistit, že se nám bude dařit. První dva sektory mi seděly, ve třetím to nebylo nic moc, měl jsem tam potíže.

Mercedes je zde velice, velice rychlý. Snad se nám podaří na ně trochu zatlačit a kvalifikovat se co nejblíže jim, to by bylo v současnosti ideální,“ míní Pérez.