Verstappen: Tohle jsem nečekal!

Verstappen mezitím vyhrál kvalifikaci ještě v Belgii, kde ale na roštu klesl o 10 míst za nasazení nového komponentu pohonné jednotky.

„Šílené! Tohle jsem nečekal. Tým odvedl skvělou práci, když mi dal auto, se kterým jsem trochu více propojený. Díky tomu mohu tlačit více a v kvalifikaci jsem se cítil mnohem lépe,“ řekl Verstappen.

„Na voze jsme něco změnili, nikdy bych ale neřekl, že to udělá takový posun ve výkonnosti, takže je to slibné. Doufám, že to vydrží i do zítřejšího závodu. Auto bylo v průběhu jednoho kola mnohem stabilnější, což jsme přesně potřebovali. Jsem velmi šťastný, že jsem na pole position, už to byla nějaká doba.“

Verstappen byl po kvalifikaci předvolán před sportovní komisaře za incident s Georgem Russellem. Když byl pilot Mercedesu v zahřívacím kole, připletl se mu do cesty pomalu jedoucí Verstappen.

Pérez se dostal do Q3

Mezi deset nejrychlejších se po třech závodech dostal také druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který obsadil deváté místo.