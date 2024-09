Verstappen: Tituly v tuto chvíli nejsou reálné, Red Bull udělal z auta monstrum

Verstappen na italské Monze zaznamenal nejhorší kvalifikační výsledek v sezóně, když startoval až sedmý. V závodě se posunul jen před George Russella a dojel na šesté pozici.

Na vítězného Charlese Leclerca přitom Verstappen ztratil téměř 38 sekund a za třetím Landem Norrisem, který je za Verstappenem druhý v průběžném pořadí, dojel o 32 sekund.

McLaren druhým a třetím místem snížil ztrátu v Poháru konstruktérů na Red Bull na osm bodů. Verstappen osm závodů před koncem sezóny má v průběžném pořadí jezdců náskok 62 bodů.

Od května ale Red Bull na svém voze řeší problémy s vyvážením a na své soupeře začíná ztrácet. Verstappen čeká na vítězství šest závodů, během kterých přitom jen dvakrát vystoupil na stupně vítězů.

„V tuto chvíli nejsou oba šampionáty reálné. Řekl jsem toho hodně a teď je na týmu, aby přišel se spoustou změn na autě, protože během šesti až osmi měsíců jsme v podstatě z dominantního auta přešli k autu, které se nedá řídit. To je pro mě hodně zvláštní a musíme naše auto opravdu obrátit vzhůru nohama,“ řekl Verstappen.

„S tím, jak jsme na tom teď, jsme špatní ve všech oblastech, potřebujeme proto spoustu změn.“

Verstappena nicméně může těšit, že Norris nedokázal pole position přetavit ve vítězství a nestáhl jeho náskok tak výrazně.

„Svým způsobem ano (je to úleva), tak se ale nerad dívám na šampionát. Dnešek a celý víkend byl velmi špatný.

„Byli jsme příliš pomalí. Také (šestisekundová) zastávka v boxech mě něco stála. Kvůli drobnému problému s motorem jsem nemohl jet většinu závodu na plný výkon. Také z pohledu strategie jsme mohli odvést lepší práci. Tento víkend jsme ztráceli na více frontách.

„Všem bylo celkem jasné, co musíme udělat. Je to jen o tom, jak to otočíme. Není snadné to udělat velmi rychle. Když to ale aplikujeme na vůz, bude znovu ovladatelnější.

„Vloni jsme měli skvělé auto, nejdominantnější v historii, a v podstatě jsme ho přeměnili v monstrum, takže to musíme znovu otočit. Nezáleží na tom, kolik týdnů to zabere. Musíme stále tlačit a tvrdě pracovat, nejsou tu žádné výmluvy.“

Pérez osmý

Téměř s minutovou ztrátou na vítěze do cíle na osmém místě dojel druhý red bull Sergia Péreze.