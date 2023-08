Verstappen svojí dominancí F1 neškodí, tvrdí Vasseur

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur si nemyslí, že by Max Verstappen svojí suverenitou poškozoval obraz F1.

Dvanáct závodů, deset výher a dvě druhé příčky. Suverenita Maxe Verstappena v letošní sezoně začíná nabírat bezprecedentních rozměrů.

Zatímco někteří mohou mít obavy, zda Nizozemec společně s Red Bullem svojí mimořádnou převahou neškodí F1 a její atraktivitě boss Ferrari Frédéric Vasseur je jiného názoru.

„Musíme všichni odvést lepší práci," řekl po GP Belgie Vasseur, kterého cituje server RacingNews365.com.

„Všichni jsme na tom stejně. Všichni jsme tak trochu nekonzistentní, mezi druhým až jedenáctým místem je jedna nebo dvě desetiny rozdílu,“ zhodnotil současný stav v královně motorsportu Francouz.

„Rozhodně to není tak, že by Max formuli 1 škodil. Odvádí fantastickou práci, my musíme být zkrátka lepší. Na Maxe ani na Red Bull si nemůžeme stěžovat,“ uvedl Vasseur s tím, že lze těžko určit, kdo má na dominanci Verstappena větší zásluhu – zda jezdec samotný, či tým.