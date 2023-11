Verstappen: Strategii jsme v Abú Dhabí přizpůsobili tomu, abych dosáhl hranice tísíc kol v čele

Pokud spočítáme všechna závodní kola, která byla součástí letošní sezony, dojdeme k celkovému číslo 1325 kol. Ve více než třech čtvrtinách z nich si vedení užíval Max Verstappen, který tím stanovil rekord jak v absolutním počtu kol v čele (1003), tak z hlediska procentuálního poměru (75,7 %).

O tom, že bylo zdolání hranice 1000 kol odjetých na první pozici pro Verstappena výzvou, svědčí i jeho slova po závěrečném závodě sezony, kdy Nizozemec prohlásil, že kvůli dosažení tohoto cíle jeho tým optimalizoval taktiku pro GP Abú Dhabí.

„Věděl, že je to ve hře (dosažení milníku 1000 kol strávených na první pozici, pozn. red.). Z inženýrského pohledu jsme se chtěli pokusit naplánovat strategii tak, abych nezajížděl do boxů příliš brzy,“ přiznal po finále letošní sezony Verstappen, kterého cituje web Racefans.net.

„Vždy jsme čekali, až ostatní zajedou. Možná to vždy nebylo z hlediska strategie nejrychlejší, ale chtěl jsem, aby kola v čele přibývala. Byl to pokus o to, abych dosáhl na hranici 1000 kol ve vedení v rámci jedné sezony,“ přiblížil pilot Red Bullu, který se v Abú Dhabí držel na první pozici v případě 52 kol z celkových 58.

Pilot Red Bullu do čela jen na chvíli po své první zastávce v boxech pustil Charlese Leclerca (vedl v 17. kole) a Júkiho Cunodu, jenž vsadil na strategii jednoho pit stopu (vedl od 18. do 22. kola).