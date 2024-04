Verstappen: Start byl hektický, pak už to bylo v naší režii

Pilot Red Bullu a vedoucí muž průběžného pořadí do poloviny sprintového závodu předjel Landa Norrise, Lewise Hamiltona a Fernanda Alonsa startující před ním a vyhrál sobotní sprint s náskokem 13 sekund.

„Prvních pár kol bylo docela hektických. Jezdci na čele na to docela tlačili. Pak jsem měl za sebou Carlose (Sainze) na nových gumách. Zpočátku bylo velmi těžké ho za sebou udržet, jakmile se to ale ustálilo, zesílili jsme,“ řekl Verstappen.

„Také s vyvážením vozu jsem se cítil lépe a mohl jsem se starat o své pneumatiky, takže jsem velmi spokojen. A samozřejmě je dobré, že máme nějaká data pro zítřek.“

Pérez skončil třetí

Na třetí místo ve sprintu dosáhl druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mezi oběma jezdci skončil Hamilton.

Mexičan v závěru využil souboje Alonsa se Sainzem a dostal se před oba na konečné třetí místo.

„Bylo opravdu těžké dostat se před Carlose a Fernanda. Bojovali jsme a všichni jsme pochopitelně měli velmi opotřebované pneumatiky tím, jak jsme jeli za sebou,“ řekl Pérez.

„V jednu chvíli jsem se také musel bránit Charlesovi (Leclercovi) do 14. zatáčky a vyšlo to. Pak jsem se dostal před Fernanda a Carlose. Viděl jsem příležitost, šel jsem do toho a dojel jsem opravdu těsně za Lewisem.“