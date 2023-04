Verstappen stále není fanouškem sprintů. Je to proti DNA formule 1, tvrdí

Na sobotní sprinty, které jsou několikrát za rok součástí závodních víkendů F1 od sezony 2021, existují různé názory. Max Verstappen se řadí mezi jejich odpůrce.

Krátké sobotní sprinty se ve formuli 1 poprvé objevily v sezoně 2021. V letošním roce jich bude na programu celkem šest, což je rekordní počet.

Stokilometrové sprinty nejsou příliš po chuti dvojnásobnému šampionovi Maxu Verstappenovi.

„Nejsem jejich fanouškem," přiznal podle Autosportu nizozemský závodník.

„Chápu, že chtějí, aby byl každý den napínavý, ale možná by stálo víkend jednoduše zkrátit a jezdit jen v sobotu a v neděli, abychom měli dva vzrušující dny,“ nechal se slyšet Verstappen.

„Směřujeme k tomu, že budeme mít jednoho dne 24 či 25 závodů. Pokud k tomu začneme přidávat ještě další věci, nemá to pro mě význam,“ prohlásil pilot Red Bullu.

Sprinty v roce 2023 Baku (VC Ázerbájdžánu) – 30. dubna

Red Bull Ring (VC Rakouska) – 2. července

Spa (VC Belgie) – 30. července

Losail (VC Kataru) – 8. října

Austin (VC USA) – 22. října

Interlagos (VC São Paula) – 5. listopadu

Je to proti charakteru F1

Vítěz 37 velkých cen je toho názoru, že sprintové závody, které až dosud vždy určovaly pořadí pro startovní rošt nedělního hlavního závodu (což se ale možná změní), odporují filosofii F1.

„Ve sprintových závodech nenacházím DNA formule 1. Ta je o tom, abyste maximálně vytěžili z kvalifikace a pak měli skvělou neděli – dobrý dlouhý závod. To je DNA tohoto sportu a nechápu nebo nevím, proč bychom to měli měnit, protože si myslím, že to funguje,“ je přesvědčen 25letý závodník.

Podle Verstappena by místo sprintů F1 prospělo, kdyby o vítězství dokázalo usilovat více týmů.

„Když tu budeme mít šest, sedm týmů, které by bojovaly o vítězství, bylo by to šílené. Pak už by opravdu nebylo potřeba nic měnit,“ uzavřel Nizozemec.