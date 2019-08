Verstappen srovnává Hondu a Renault. U Hondy nemusím bouchat pěstí do stolu, říká

Max Verstappen měl vloni několik konfliktů s šéfem Renaultu. S Abiteboulem si vyměnil pár peprných vzkazů přes média. Spolupráce s Hondou podle něj probíhá bez problémů.

„Nikdy jsem nemusel udeřit pěstí do stolu,“ řekl Verstappen pro nizozemský De Telegraaf. „Honda, stejně jako my, chce vždy více a chce být lepší. Je to úplně jiná mentalita, než na kterou jsme byli zvyklí.“

McLaren si stěžoval, že spolupráci s Hondou ovlivnily kulturní rozdíly. Verstappen s tím problém nemá.

„Legrační je, že se jedná o skutečný mix. Člověk, který s námi projekt řídí, je Američan a v Hondě také pracují Angličané z Cosworthu. Kultura je samozřejmě velmi odlišná, ale časem tomu porozumíte.“

„Nakonec máme stejný cíl: vyhrát. Pak mluvíte velmi rychle stejným jazykem.“

Verstappen také promluvil o svém vztahu k sociálním sítím a obecně k prezentaci svého soukromého života.

„Myslím, že se učím spíše od Vettela než Hamiltona. Pořád ho studuji a učím se od něj. Například lépe mluvím o svém osobním životě. Ale tady si každý vybere, jak se s tím popere.“

