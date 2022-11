Verstappen sledoval na obrazovkách počínání Péreze. Brzdit Leclerca ale nechtěl

Sergio Pérez sice odstartoval do závodu před Leclercem, ale Monačan se díky lepší strategii dostal před něj.

Charles Leclerc jel na jednu zastávku, Pérez na dvě. Jezdec Red Bullu Leclerca postupně dojel, ale v cíli závodu je nakonec dělilo 1,3 sekundy.

Po Brazílii tým slíbil, že pokud to půjde, Verstappen Pérezovi pomůže v boji o druhé místo. Potvrdil to také sám Verstappen. Ve druhé polovině závodu měl jen jednu možnost – mohl se snažit Leclerca brzdit. Verstappen uvedl, že ho o to tým nepožádal.

„Je to docela těžká otázka. Nechcete skončit v... samozřejmě, můžete ho blokovat, ale je to férové závodění? Myslím, že to není nejhezčí způsob, jak ukončit sezónu,“ řekl Verstappen.



Strategie Péreze a Leclerca. Foto: Pirelli

Verstappen přiznal, že Pérezovo počínání sledoval na obrazovkách okolo tratě.

„Vypadalo to, že ho Checo dotahuje dost rychle na to, aby se pokusil o předjetí, ale pak ztratil docela dost času při tom chaosu mezi Pierrem a Alexem. Ztratil tam dost času, sledoval jsem to na obrazovkách.“

Verstappen se domnívá, že Pérezova nejlepší šance na druhé místo by byla, kdyby na to ve druhém stintu více tlačil. Red Bull se však tehdy domníval, že pneumatiky potřebují šetrnější zacházení.

„Degradace střední směsi byla poměrně velká. Když se na to člověk zpětně podívá, myslím, že ve druhém stintu na to šlo asi více tlačit. Ale zpětně se to vždy snadno řekne. V danou chvíli jsme si mysleli, že musíme být na pneumatiky trochu opatrnější. Máme za sebou spoustu skvělých víkendů, ale i ve skvělých víkendech se vždy najdou věci, které se můžete naučit.“