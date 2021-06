Verstappen slavil hned na cílové čáře. Tohle nebudeme tolerovat, vzkazuje FIA

Max Verstappen vedl od startu do cíle. Velkou cenu Štýrska by vyhrál s pohodlným náskokem na Hamiltona. Ten však na konci zajel do boxů pro nové pneumatiky, aby mohl zajet nejrychlejší kolo závodu, a tak byl Verstappenův náskok v cíli přes 35 sekund, což je asi půl kola.

Verstappen měl proto čas na netradiční oslavu. Nejdříve téměř zastavil u boxové uličky, kde byl jeho tým a poté protočil kola a trochu „rozdováděl“ svůj RB16B. Podívejte se sami na videu níže.

Na Michaela Masiho to dobrý dojem neudělalo. „Nebyla to ideální situace, a proto jsem s týmem okamžitě mluvil a náležitým způsobem jim řekl, že je to něco, co se v budoucnu nebude tolerovat,“ řekl Masi, kterého cituje Autosport.

Hamilton byl sice daleko, ale okolo Verstappena projel Latifi.

Masi nežertuje. Dokonce i tohle upravují sportovní pravidla. Konkrétně článek 43.3.

Pravidlo říká, že jakákoliv oslava ze strany vítězného jezdce musí:

a) být provedena bezpečně a neohrožovat ostatní jezdce ani žádné činovníky,

b) nezpochybňovat legálnost jeho vozu,

c) nezdržovat slavnostní vyhlášení na stupních vítězů.