Verstappen slaví druhou pole position v řadě

Čtyřnásobný mistr světa byl nejrychlejší už v první části kvalifikace. Po pátém místě v Q2 se v Q3 vrátil do čela už prvním pokusem. V posledním kole svůj čas ještě o 288 tisícin vylepšil i přesto, že v první zatáčce chyboval. Zrychlil také Norris, před Verstappena se ale nedostal.

Nizozemec tak po Japonsku a Saúdské Arábii vyrazí z pole position i v Miami.

„Byla to skvělá kvalifikace. Trochu jsme také vylepšili auto, což mi pomohlo s ním lépe kroužit zatáčky. Upřímně, v Q1, Q2, Q3 jsem se každou jízdou zlepšoval a snažil jsem se hledat limity,“ řekl Verstappen v rozhovoru po kvalifikaci, kde ho cituje Sky Sports F1.

„Měl jsem drobný moment v nájezdu do první zatáčky mého posledního pokusu, kde jsem ztratil nějaký čas. Nakonec to ale vyšlo, takže mám z pole position velkou radost.“

V otázce závodní rychlosti Red Bullu je Verstappen zdrženlivý. „Uvidíme. Nevím, jaká je naše závodní rychlost. Musíme počkat a uvidíme co počasí. Jsem na nejlepší startovní pozici, to je vždy pozitivní. V závodě je to úplně jiný příběh, pokusíme se ale všechno maximalizovat.“

Cunoda desátý

Do třetí části kvalifikace na rozdíl od sprintového rozstřelu postoupil i druhý pilot Red Bullu Júki Cunoda, zajel ale nejpomalejší čas a se ztrátou 739 tisícin se postaví na desáté místo.