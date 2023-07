Verstappen si zaslouží uznání, jezdí fantasticky, tvrdí Vettel

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel promluvil o Maxi Verstappenovi. Podle Němce to nemá tak snadné, jak se může na základě jeho dominance zdát.

Max Verstappen letos prožívá mimořádnou sezonu. Z deseti dosavadních závodů celkem osmkrát projel cílem na prvním místě, zatímco ve zbývajících dvou velkých cenách byl klasifikován jako druhý.

Prakticky nikdo už proto nepochybuje o tom, že se Nizozemec i letos stane mistrem světa a završí tak titulový hattrick. Jezdec Red Bullu díky své suverenitě rovněž stoupá historickými žebříčky, ve kterých začíná ohrožovat i čtyřnásobného šampiona Sebastiana Vettela, tedy svého nepřímého předchůdce v rakouské stáji.

I v kontextu této skutečnosti byl Vettel, v rámci víkendového Festivalu rychlosti v Goodwoodu, novináři dotázán, co si myslí o letošních výkonech nizozemského pilota.

„Zaslouží si uznání, podává fantastické výkony. Je neuvěřitelně talentovaný a nedělá chyby. Jakmile jedete vpředu, protože se vám daří, lidé rychle říkají, že je to nuda a že vyhráváte snadno. Roli však nehrají pouze časy na kolo,“ uvedl Vettel, podle kterého nemusí automaticky platit, že když někdo dominuje, tak je to pro něj snadné.

„Jsem si jistý, že Lewis Hamilton to neměl během svých dominantních let nikdy lehké, stejně jako to například nikdy neměli snadné Michael Schumacher, Mika Häkkinen nebo já,“ porovnal dnes již bývalý závodník.

„Vymyslet a postavit vůz, který dokáže porazit konkurenci v každém závodním víkendu, je neuvěřitelný úspěch. To, že se Red Bullu daří každý víkend, je zásluhou dokonalosti, konzistence a kvality týmu,“ je přesvědčen Vettel, podle kterého je klidně možné, že Red Bull letos vyhraje všechny závody.

„U jejich vozu tato šance rozhodně existuje. Nesmí je ale zklamat spolehlivost, stejně tak nesmějí nastat nějaké šílenosti a také musí přežít všechna první kola. Ještě žádnému týmu se to nepodařilo, i když McLaren byl v roce 1988 blízko. Možné je ale všechno,“ dodal Vettel.