Verstappen si z prostředníčku směrem na Hamiltona nic nedělá

Max Verstappen (3./8.)

V patnácté zatáčce projel Verstappen kolem Hamiltona, ovšem sedminásobný mistr světa Verstappena předjel zpět v poslední zatáčce. Oba hlavní rivalové této sezony pak závodili na celé cílové rovince a také v první zatáčce. Hamilton se však nechtěl nechat předjet a držel pozici. Verstappen byl chováním Hamiltona rozladěn a nazval ho idiotem. Následoval také všeříkající prostředník.

„Všichni se snažíme odjet nějaká měřená kola, takže úplně nechápu, co se tam vlastně stalo. Kvalifikační simulace nebyly úplně zlé, větší problém byl s provozem na trati. Na měkké směsi jsem kolo nemohl pořádně odjet.

Trať je tu docela hrbolatá a najít správný kompromis při nastavování vozu není úplně snadné. Jsou tu ale pozitiva, ze kterých můžeme čerpat a na která můžeme přes noc navázat,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (7./1.)

Mexický závodník se v Austinu těší velké divácké podpoře. Odměnil se za to prvním místem v odpoledním tréninku.

„Mercedes je tu očividně velice silný, uvidíme, jak se mu bude dařit v době, kdy to bude opravdu důležité. Abychom ale mohli bojovat o pole position, potřebovali bychom zrychlit ještě o pár desetin. Musíme společně s inženýry pořádně máknout. Máme co dělat zejména po stránce závodní rychlosti. Také by bylo vhodné zlepšit životnost pneumatik. Celkově to ale byl pozitivní pátek,“ prohlásil Pérez.