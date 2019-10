Verstappen si vyzkoušel hondu z roku 1965

Max Verstappen zavítal na testovací okruh Hondy v Točigi, kde usedl za volant vozu RA272, který poháněl 1,5 litrový dvanáctiválec.

Američan Richie Ginther s tímto vozem získal první vítězství pro Hondu ve formuli 1. Stalo se tak ve Velké ceně Mexika 1965.

Max Verstappen sice už není ve světě motorsportu úplným nováčkem, ale přesto to bylo poprvé, kdy řídil skutečně staré auto.

„Bylo velmi skvělé se s tímto autem seznámit,“ řekl Holanďan. „Myslím, že nejstarší závodní auto, které jsem do dnes řídil, bylo z roku 2008. Je to úplně jiné, ale opravdu jsem si to užil.“

„Čistá emoce z motoru a samotného auta byla neuvěřitelná. Ani jsem do auta nenasedl správně! Ale to byl to určitě úžasný zážitek.“

„Vývoj v posledních padesáti letech je opravdu šílený. Ale je dobrá zábava vrátit se k těmto autům.“

Verstappen později přestoupil do vozu Red Bullu RB7 z roku 2011 a za volant hondy se posadil Takuma Sato. Bývalý jezdec formule 1 nyní závodí s motorem Honda v IndyCar. Před dvěma lety vyhrál Indy 500.

Foto: Red Bull Contant Pool, Getty Images / Mark Thompson