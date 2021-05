Verstappen si to kvůli povrchu v Portugalsku neužívá. Nechci ani pomyslet na Turecko, říká

Portugalsko se vloni vrátilo do kalendáře formule 1. Před závodem byl na okruhu položen nový povrch. Od závodu uplynulo zhruba půl roku a podle jezdců se povrch nezměnil. Co se však změnilo, jsou vozy, kterým pravidla odebrala pár procent přítlaku. K tomu musíme připočíst vítr a také tři nejtvrdší směsi z portfolia Pirelli.

„Tento víkend jsem si neužil ani jedno kolo, už jen kvůli stavu trati,“ řekl Verstappen. „Rozložení okruhu je úžasné, ale přilnavost, kterou zažíváme, není podle mě příjemná. Vím, že je to pro všechny stejné, ale pro mě osobně na tom prostě není příjemné jezdit.“

„Díval jsem se na časy z MotoGP a byly už v podstatě stejné. Samozřejmě mají trochu jinou přední pneumatiku.“

„Ale obecně je to prostě špatné. Vzpomínám si, jak jsem sem vloni přijel a upřímně řečeno to byla jedna z mých tří nejoblíbenějších tratí. Ale pak změnili asfalt a už to pro mě není nic příjemného. Nechci ani pomyslet na Turecko.“

Podobně to vidí také Lewis Hamilton. „Bude to příšerné. Moc tomu nerozumím, nevím, co dělají, aby to bylo ještě horší. V Turecku bývala dobrá přilnavost a když jsem tam jeli naposledy, neměli jsme žádnou. A zjišťujeme, že jezdíme na stále více okruhů, které mění asfalt. Není to skvělé, když zápasíme s přilnavostí. V důsledku to pak znamená, že je těžké sledovat jiné auto. Má to dominový efekt.“