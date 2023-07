Verstappen si suverénně dojel pro sedmé vítězství v řadě

Ani start „až“ z druhého místa nezabránil Maxi Verstappenovi v zisku dalšího vítězství ve formuli 1, když dominantním způsobem ovládl Velkou cenu Maďarska a vyhrál sedmý závod v řadě za sebou.

Tým Red Bull tím zároveň vytvořil nový rekord formule 1 v počtu vyhraných velkých cen v řadě za sebou, když překonal rekord 11 triumfů, který ze sezóny 1988 držel McLaren.

V sobotní kvalifikaci Verstappen nestačil na Lewise Hamiltona z Mercedesu, který ukončil sérii pěti pole position nizozemského pilota. Už v nájezdu do první zatáčky se ale Verstappen ujal vedení, které ve zbývajících 70 kolech už nikomu nepřepustil.

„12 vítězství v řadě pro tým je zkrátka neuvěřitelné. To, čím jsme si v posledních letech prošli, je neuvěřitelné a doufám, že si tuto formu dokážeme dlouho udržet,“ řekl Verstappen.

„Už jen pracovat s celým týmem je vždy velmi příjemné. Vždy je dobré se podívat, jak můžeme být lepší, pak je ale den jako tento, kdy je vše perfektní.

Klíčem k úspěchu byl start. „Konečně jsme měli dobrý start. Trochu jsme na tom pracovali. Když jsem byl na vnitřku, věděl jsem, že ta zatáčka je moje. Šel jsem pozdě na brzdy, těžké auto, naštěstí to vyšlo. Od té chvíle jsem si mohl jet svůj závod a auto bylo opravdu rychlé. Celý závod jsem se mohl starat o pneumatiky, proto jsem si vytvořil takový náskok.“

Pérez zpět na stupních vítězů

V Maďarsku se po jednom závodě na stupně vítězů vrátil druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Ten předvedl pěknou stíhací jízdu z devátého místa, za kterou byl fanoušky odměněn i cenou Jezdec dne. A to i přesto, že v závěru nedokázal předjet Landa Norrise.

„Byli jsme blízko druhému místu. Bohužel jsme se museli dostat přes spoustu jezdců o kolo zpět. Trať byla mimo ideální stopu neuvěřitelně špinavá. V posledních kolech jsem proto při předjíždění pomalejších ztratil pár sekund,“ řekl Pérez.

„Ke konci jsem to znovu stáhnul, ale bylo už příliš pozdě. Celkově to byla skvělá strategie týmu a my dosáhli výborného výsledku. Taková výkonnost pomáhá. Těším se, že od teď budu na stupních vítězů v každém jednom závodě.“