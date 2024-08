Verstappen si stěžuje na vyvážení svého vozu. Musíme přijít na to, co je nyní špatně, říká

Zatímco v prvních deseti závodech oslavil Max Verstappen celkem sedm výher, v posledních pěti velkých cenách ani jednu.

Hlavní podíl na tom má vzestup McLarenu, jehož vůz je nyní evidentně rychlejší, než ten od Red Bullu.

Po domácí velké ceně v Zandvoortu navíc Verstappen naznačil, že ho o výhry nepřipravuje pouze silnější konkurence, ale také „nové“ problémy s vyvážením monopostu, které se promítají také do horšího opotřebování pneumatik.

„V prvních závodech se tenhle problém nevyskytoval, ale pak se kvůli něčemu řízení vozu zhoršilo,“ řekl Verstappen, kterého cituje Autosport.

„V tuto chvíli je velmi těžké určit, s čím to souvisí. Každopádně to má vliv na naše časy na jedno kolo i delší stinty,“ popsal Nizozemec, který problém pociťoval i ve svém domácím závodě v Zandvoortu.

„Po celý víkend nás to omezovalo stejně. Vyvážení bylo stejné od prvního tréninku až po závod. Je to ale řešit jen velmi složitě. Zdá se, že jsme prostě pomalí a navíc máme i velkou degradaci pneumatik. Je to divné, protože jsme s tím v posledních letech problémy neměli. S vozem se zkrátka něco děje a musíme pochopit, co se jedná a rychle to zlepšit,“ dodal úřadující mistr světa.