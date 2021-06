Verstappen si rád s Hamiltonem vymění auta. Sedm titulů by podle něj získali i jiní

Kromě soubojů na trati náš čeká i psychologická válka. Hamilton v Baku řekl, že Red Bull má lepší vůz. Verstappen na to reagoval a uvedl, že kdyby seděli ve stejném voze, byl by o dvě desetiny rychlejší než Hamilton.

„Pořád říká, že Red Bull je rychlejší než jeho auto, tak jsem si řekl: ‚Rád si to vyměním a uvidíme ten rozdíl‘,“ řekl Verstappen.

„Jsou to jen takové řeči z obou stran, což je v pořádku. Člověk musí věřit ve své schopnosti a já věřím, že jsem nejrychlejší, ale on také věří, že je nejrychlejší. Pravděpodobně si to samé myslí i další jezdci jako Lando a Charles. Myslím, že je to celkem normální.“

Lewis Hamilton získal už sedm titulů mistra světa, ale podle Verstappena by to dokázali i jiní.

„Je tolik dobrých jezdců, kteří by podle mě také mohli vyhrát sedm titulů,“ řekl Verstappen pro Crash.net. „Baví mě bojovat s Lewisem, ale bavilo by mě také bojovat s Fernandem, Sebastianem, Charlesem nebo Landem, kdyby seděli v tom autě.“

„Vždy musíte bojovat se svými konkurenty a samozřejmě se snažíte být před nimi. Pro mě je příjemné závodit proti velmi dobrým jezdcům.“

Verstappen je ve vedení šampionátu, i když jeho náskok není tak velký, aby se situace nemohla po jednom závodě obrátit. V Baku k tomu nebylo moc daleko.

„Abych byl upřímný, moc o tom nepřemýšlím,“ řekl Verstappen o svém vedení v šampionátu. „Lidé mi pořád říkají, že vedu, vím, že to tak je, ale když jsem doma, tak na to nemyslím.“

„I kdybych titul nezískal, nebude můj život horší. Dělám to, co mě baví. Člověk potřebuje v životě štěstí, aby byl dlouho ve správný čas na správném místě. Některé éry jsou delší než jiné.“

„Někdy je větší konkurence a máte roky, kdy bojujete o titul s různými týmy, a někdy zkrátka dominuje jen jeden tým, ale to se může stát ve všech druzích sportu.“

„Pokud jste ve špatné éře, neřekl bych, že jste v háji, ale je menší šance, že dosáhnete těchto statistik. Pro mě to není něco, co určuje nejlepšího jezdce všech dob.“

„Kdo je nejlepší jezdec všech dob? Nevím, možná to byl Graham Hill nebo Jim Clark, Michael Schumacher nebo třeba Ayrton Senna. Nakonec na tom nezáleží, protože každý je dobrý ve svém vlastním ohledu.“

„Chci jen vyhrát co nejvíce závodů. Samozřejmě doufám, že vyhraji šampionát, ale pokud se mi to nepodaří, nakonec budu stále milovat to, co dělám, a to je nejdůležitější.“