Verstappen si podle Hornera titul zaslouží. Bojuje proti týmu s lepším vozem

„Ještě není konec,“ řekl Horner v podcastu F1 Nation. „Max je bojovník, a jestli si nějaký jezdec zaslouží vyhrát mistrovství světa, je to Max Verstappen, protože Mercedes měl lepší auto.“

„Jel vynikajícím způsobem. Podívejte se, jak blízko byl letos Valtteri Lewisovi. Vítězství v šampionátu by si velmi zasloužil. Myslím, že způsob, jakým letos jezdil a jak si vedl, byl vynikající.“

V Džiddě získal pole position Lewis Hamilton. Verstappen k němu ale neměl daleko. Ve svém posledním pokusu boural. V té době měl na kontě nejrychlejší časy v prvních dvou sektorech.

Horner popsal Verstappenovo kolo jako „nejlepší kolo, jaké jsme kdy s některým z našich vozů zajeli, až do té zatáčky“.

„Ale zapomene se na to, protože se nedokončilo. Bylo to vynikající kolo. Myslím, že si lidé vlastně neuvědomují, co Max v tom autě dělá. Lidé si neuvědomují, že jsme celý rok neměli nejlepší auto.“

Závodu v Abú Dhabí se Horner obává. Okruh prošel změnami a podle Hornera by mohl vyhovovat Hamiltonovi a jeho motoru.

„Ve druhém a třetím sektoru byl o sekundu rychlejší, Max ve 13. zatáčce stáhl půl sekundy. Proti tomu se nedá bránit.“

„A to bylo v posledních třech závodech opravdu frustrující – jen jsme sledovali ten dominantní výkon na rovince, se kterým nemůžete nic dělat. Budeme bojovat. V poslední závod zaútočíme ze všech sil. Pokud ho nevyhrajeme, nebude to kvůli nedostatku snahy.“

V Džiddě měli plné ruce práce také stewardi. Je tedy otázkou, zda budeme znát jméno nového mistra světa už po šachovnicové vlajce. Horner chce vyhrát na trati.

„Chcete vyhrát na trati,“ řekl pro Motorsport.com. „Ne v místnosti pro stewardy nebo v kačírku. Po celý rok to byl tvrdý boj. Mezi těmito dvěma jezdci se odehrály fantastické závody a já doufám, že v Abú Dhabí to bude férový a čistý závod.“