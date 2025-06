Verstappen si pochvaluje vůz i volbu střední sady pro Q3

Stejně jako nejrychlejší George Russell z Mercedesu, na kterého nestačil o 160 tisícin sekundy, přitom svůj nejlepší pokus v Q3 zajel Nizozemec na střední směsi pneumatik.

„Celý víkend se cítím docela dobře. Na rovinkách je potřeba pracovat celkem efektivně, což se nám obecně daří, takže celkově jsem s kvalifikací spokojen. Auto znovu fungovalo docela dobře,“ řekl Verstappen v rozhovoru po kvalifikaci, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Bylo těžké zvolit, jaké pneumatik použijeme. Myslím ale, že jsme (použitím střední sady) udělali správně.“

Bude druhé místo pro start do první zatáčky dobrou pozicí? „Vždy bych si zvolil první místo, protože startujete trochu více vpředu! Ale je to dobré, uvidíme, co se nám povede zítra. Jsem spokojen už s tím, čeho jsme dosáhli dnes, kdy jsme v první řadě. Snad budeme mít zítra dobrý závod,“ dodal.

Cunoda nepostoupil do Q3

Už počtvrté za sebou mezi nejlepší desítkou v kvalifikaci chyběl druhý pilot Red Bullu Júki Cunoda.

Pro Japonce kvalifikace v Montréalu skončila po druhé části, ve které zapsal jedenáctý čas a o desetinu sekundy nepostoupil. Na startu navíc klesne o 10 míst.