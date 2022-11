Verstappen si pátek v Abú Dhabí pochvaluje

Staronový mistr světa sice v prvním tréninku přenechal auto Liamu Lawsonovi, na jeho časech ve druhém tréninku se to však nijak negativně neprojevilo.

Max Verstappen (nejel/1.)

Nizozemec se v neděli pokusí získat jubilejní 15. vítězství v sezoně. I podle vyjádření jezdců Mercedesu by Red Bull měl být v posledním závodě favoritem.

„Jsem opravdu spokojen s tím, jak se trénink odehrál. Vozu vše sedlo. Ve druhém tréninku jsme vyzkoušeli několik věcí a vypadá to, že v závodním režimu auto jede opravdu velmi dobře. Teploty v odpoledním tréninku byly podobnější těm, které nás čekají v kvalifikaci.

Samozřejmě se pokusíme do zítřka vše ještě doladit. V kvalifikaci i v závodě bychom ale měli být silní,“ věří Verstappen.

Sergio Pérez (4./5.)

Mexický závodník byl v prvním tréninku čtvrtý. Reprezentativnější jsou ale výsledky druhého tréninku, v tom Pérez o jednu pozici klesl. V neděli se rozhodne, zda se vicemistrem stane on, nebo Charles Leclerc z Ferrari.

„Byly to velice zajímavé tréninky. Ráno a podvečer to bylo úplně odlišné. Ráno to bylo co do teplot hodně zrádné. Zaměřit se musíme hlavně na druhý trénink. Je výrazně více vypovídající.

Snažíme se najít optimální nastavení, ale celkově se dá říct, že jsme pro zítřek a hlavně neděli posbírali spoustu dat. Jsme rychlí v závodních simulacích, menší mezery máme v jízdách na jedno kolo. Závodní rychlost je tu však klíčová,“ zůstává Pérez optimistou.

Liam Lawson (5./nejel)