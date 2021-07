Verstappen si nemyslí, že by jeho oslava vítězství byla nebezpečná

Max Verstappen měl v cíli velký náskok na Hamiltona. Mohl si proto dovolit drobnou oslavu.

Nejdříve téměř zastavil u boxové zdi, kde byl jeho tým a poté protočil kola a trochu „rozdováděl“ svůj RB16B. Podívejte se sami na videu níže.

Michael Masi to však nevzal úplně s pochopením a varoval Red Bull, že to příště nebude tolerovat.

Verstappen ve čtvrtek žertoval, že příště zkusí udělat donuts. Poté upřesnil, že se bude držet doporučení FIA, ale nemyslí si, že udělal něco nebezpečného.

„Samozřejmě to chápu z pohledu bezpečnosti, ale podíval jsem se do zrcátka, jel jsem úplně vpravo, všichni byli vlevo. Prostě jsem protočil kola. Dobře, pokud se to nesmí, už to neudělám.“

„Tehdy mi to přišlo opravdu vtipné a bezpečné, ale samozřejmě chápu, že nechtějí, aby se to opakovalo.“

Hamilton byl daleko, protože si dopřál zastávku navíc pro zajetí nejrychlejšího kola závodu. Okolo Verstappena však projel Nicholas Latifi.

„Když jsem přijížděl do cíle, viděl jsem, jak Max zajel na vnitřek trati a oslavoval s týmem, jako to dělá většina jezdců. Dal jsem si pozor, abych se držel co nejdál vlevo.“

Latifi na Red Bull Ringu zažil v roce 2015 nehodu, když ve formuli Renault 3.5 narazil do pomalu jedoucího vozu Roberta Merhiho.

„V té situaci samozřejmě nebyla přímo za ním žádná auta, která by závodila, jako tomu bylo v roce 2015. Závodil jsem tehdy poměrně blízko s dalším vozem a kvůli tomu jsem se díval do zrcátek a nečekal jsem, že přímo přede mnou na startovním roštu zastaví auto. Samozřejmě to může skončit velmi špatně, jak jsme viděli v roce 2015. Myslím, že v tomto smyslu to prostě musí být trochu kompromis.“

„Michael si myslel, že je to nebezpečné, takže si nemyslím, že to v budoucnu bude dělat mnoho dalších aut. Je asi nejlepší tolik nezpomalovat.“

Nehoda z roku 2015