Verstappen si nedokáže vysvětlit svou chybu z kvalifikace

Verstappen měl nakročeno k zisku pole position pro první závod na městském okruhu v Džiddě. Nizozemec zajel nejrychlejší první dva sektory, ale v poslední zatáčce probrzdil a na výjezdu narazil pravou zadní pneumatikou do zdi.

Jezdce Red Bullu na třetí místo ještě v samotném závěru odsunul druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který tak doplní nejrychlejšího Lewise Hamiltona v první řadě.

„Samozřejmě je to hrozné. Celkově to ale byla dobrá kvalifikace. Bylo trochu těžší tady na městské trati zahřát pneumatiky, ale věděl jsem, že rychlost tam je a v posledním segmentu se to ukázalo,“ řekl Verstappen.

„Nerozumím tomu, co se stalo, ale zablokoval jsem kolo, stále jsem se snažil udržet auto na trati a dokončit kolo, zadní části jsem ale narazil a musel jsem zastavit.

„Třetí místo je dnes trochu zklamáním, když vím, jaké kolo jsem měl rozjeté. Ukazuje to ale, že vůz je rychlý a uvidíme, co dokážeme v závodě,“ dodal Verstappen s tím, že zatím neví, zda nárazem nedošlo také k poškození převodovky. Její výměna by znamenala penalizaci odsunu na startovním roštu.

Pérez ve třetí řadě

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez obsadil v kvalifikaci páté místo, když jej od třetího Verstappena dělí ještě Charles Leclerc na ferrari.

„V Q1 jsme byli nejrychlejší, myslím ale, že v Q3 jsme nepřistoupili správně k pneumatikám. Vůz byl hodně nedotáčivý a já nemohl navázat na svůj čas z Q2, což je trochu škoda. Tyto pneumatiky jsou takové, že když nejste ve správném teplotním okně, pak je vaše vyvážení úplně jiné, to se dnes stalo mně,“ řekl Pérez.