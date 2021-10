Verstappen si nebyl jistý agresivní strategií, která mu nakonec přinesla vítězství

Hamilton měl lepší rozjezd a na startu se dostal na první místo před Verstappena. Dřívější první zastávkou se ale Verstappen vrátil do čela závodu před jezdce Mercedesu.

Hamilton zajel k mechanikům o tři kola později. Po zastávce dokázal stáhnout ztrátu na Verstappena, jenže Red Bull i ke druhé zastávce zajel dříve.

Mercedes naopak Hamiltonovi natáhl prostřední úsek závodu, v závěru tak měl Brit mnohem čerstvější pneumatiky a stahoval Verstappena na čele i o sekundu na kolo. I díky tomu dokázal stáhnout osmisekundovou ztrátu na méně než dvě sekundy.

Verstappen ale blíže než na sekundu Hamiltona nepustil a dojel si pro vítězství.

„Ztratili jsme na startu, takže jsme se museli pokusit udělat něco jinak. Opotřebení pneumatik na této trati je ale poměrně vysoké, takže jsme do toho šli agresivně,“ řekl Verstappen.

„Nebyl jsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale poslední kola byla zábavná. V rychlých zatáčkách jsem jel trochu bokem, ale jsem pochopitelně velmi rád, že jsem to udržel.“

Verstappen díky vítězství navýšil svůj náskok v čele průběžného pořadí na 12 bodů.

Pérez s obří ztrátou třetí

Podruhé za sebou a celkově letos už potřetí dojel na třetí pozici druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan v cíli na svého týmového kolegu ztratil přes čtyřicet sekund.

„Hodně jsem se trápil,“ uvedl Pérez. „Od prvního kola mi došla voda, nemohl jsem vůbec pít. V polovině druhého stintu už to začínalo být dost obtížné, ztrácel jsem síly. Myslím, že to bylo fyzicky nejtěžší, co jsem kdy jel.“