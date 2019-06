Verstappen si kvalifikaci pochvaluje, Gasly je zklamaný

Nizozemský pilot ale na nejrychlejšího Lewise Hamiltona z Mercedesu ztratil více než sekundu a byl jen o devět tisícin rychlejší než pátý Lando Norris z McLarenu.

„Poté, co jsme na autě udělali pár změn, jsme měli v porovnání s tréninky dobrou kvalifikaci. Myslím, že v Q3 jsme mohli být blíže Ferrari, ale moje poslední kolo nebylo velmi čisté. V posledních několika zatáčkách se něco stalo a vůz se choval zvláštně, musíme to tedy zkontrolovat. Myslím, že jinak bychom byli blíže Ferrari,“ řekl Verstappen.

„Teď to vypadá, že McLaren je velmi blízko, měli bychom na ně ale mít tři nebo čtyři desetiny. Znovu jsme maximalizovali naši pozici na roštu a je dobré být ve druhé řadě a startovat na střední směsi pneumatik. Myslím, že abychom byli na stupních vítězů, musíme mít trochu štěstí.“

Obtížná kvalifikace pro Gaslyho

Druhý pilot Red Bullu Pierre Gasly je z devátého místa zklamaný. Jeho mechanici po posledním tréninku provedli na voze určité změny, které však chování red bullu nevylepšily, spíše naopak.

„Celkově to byla obtížná kvalifikace. Ve třetím tréninku jsme šestým místem byli konkurenceschopnější, po tréninku jsme ale udělali nějaké změny a kvalifikace byla obtížná, jelikož jsme se potýkal s přilnavostí,“ řekl Gasly.

„Z devátého místa jsem celkem zklamaný, protože jsme měli rozhodně na víc, ale jsme tam a zítra budeme muset bojovat. Závod startujeme na měkké směsi, takže víme, že to nebude jednoduché, ale rychlost při dlouhých jízdách byla dobrá. Budeme se muset podívat na strategii a uvidíme, co můžeme udělat, aby tyto pneumatiky vydržely co nejdéle a my se probojovali zpět a získali nějaké pozice. Budu na to tlačit,“ slibuje domácí pilot.

Foto: Getty Images / Mark Thompson