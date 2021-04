Verstappen si kluzkou trať v Algarve moc neužil

Max Verstappen (2./2.)

Piloti mají v Portugalsku s vozy plné ruce práce. Jde o důsledek výběru nejtvrdších možných směsí, tedy C1, C2 a C3. Verstappen je ze vzniklé situace frustrován.

„Na asfaltu je to dost nevyzpytatelné. Opravdu hodně to klouže. Vím, že je to pro všechny stejné, ale řídit tu vážně není zábavné.

Oproti loňsku se změnily pneumatiky a mají letos menší přilnavost, s tím počítáme. Je to ale škoda. Vše je to dnes o přípravě pneumatik, teplotě pneumatik. Nemyslím, že by to tak mělo být,“ přiznává Verstappen.

Sergio Pérez (3./10.)

Ani mexický závodník není z podmínek na portugalské trati dvakrát nadšený.

„Je to vlastně hodně podobné tomu, co jsme tu zažili loni. Tedy co se týče asfaltu. Je obtížné přimět pneumatiky pracovat. Myslím, že klíčové bude pneumatikám porozumět. Nejlepší to zřejmě bylo na střední směsi, nejměkčí z dodaných pneumatik to bylo o poznání horší.

Budeme muset celou situaci prověřit a snad se nám všemu před kvalifikací podaří přijít na kloub. Zdejší trať je oproti poslednímu závodu něco úplně jiného, všechno je na trochu horší úrovni. Myslím ale, že máme slušnou rychlost a zítra bychom měli být schopni bojovat o pole position,“ prohlásil Pérez.