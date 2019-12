Verstappen se zastal stewardů. Nemají to snadné, říká

V průběhu sezóny došlo při vyšetřování prohřešků k určitému posunu a sportovní komisaři byli na jezdce mírní. Mimo jiné se tak netrestal například souboj Verstappena a Leclerca v Rakousku nebo souboj Hamiltona a Leclerca v Monze.

V polovině sezóny se do F1 také vrátila černo-bílá vlajka, která funguje jako žlutá karta. Jezdce upozorní na nesportovní chováni.

„Jde o to, že ve fotbale je to stejné, že? Máte různé rozhodčí a někteří dávají žlutou kartu snadněji než ostatní. Je to stejné,“ řekl Verstappen pro Autosport.

Podle jezdce Red Bullu sice existují pravidla, ale přesto do penalizací promlouvá také lidský faktor a pohled stewardů.

„Když budete hrát zápas Ligy mistrů nebo Premier League, rozhodčí může být odlišný. Někdy vyváznete se žlutou kartou, a pak vám druhý rozhodčí dá červenou, a vy si řeknete 'co se děje?'. Myslím, že ve formuli 1 je to úplně stejné.“

Někteří lidé (pověstný je tím například šéf Haasu) kritizují nekonzistentnost rozhodnutí. Pomoci by tomu mohla situace, kdy by alespoň jeden steward jezdil na všechny závody. Podle Verstappena ale rotace stewardů není problém.

Verstappen měl možnost nahlédnout pod pokličku rozhodování sportovních komisařů. Zúčastnil se závodu formule E v Marakeši. Jednalo se o „alternativní trest“ za jeho strkanici s Estebanem Oconem po závodě v Brazílii 2018.

„Je to pro ně velmi těžké. Byl jsem v té místnosti a zažil, jak rozdávali penalizace. Není to pro ně snadné. Také nechtějí udělovat penalizace. Někdy ale prostě musí, protože jsou tak napsána pravidla.“

„Možná se můžeme podívat na zmírnění některých trestů, nebo je prostě napsat jiným způsobem do knihy pravidel.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson