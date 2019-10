Verstappen se v Suzuce obává síly Ferrari

Mohlo by Ferrari uspět také v Japonsku? Scuderia zatím vyhrála všechny kvalifikace po letní přestávce a nebýt problémů, tak totéž bychom mohli napsat o závodech.

„Ferrari bude velmi silné, protože má velký výkon a bude velmi rychlé na rovinkách, ale naše auto bude rychlé v zatáčkách, takže doufám, že tam můžeme získat nějaký čas,“ řekl Verstappen.

Na Suzuku se Verstappen těší. Je to jedna z jeho oblíbených tratí. „Je velmi zábavné tam jezdit. Opravdu si to užívám. Suzuka se mi celkově líbí. Je to historický okruh a také velmi úzký a rychlý, takže je důležité použít celou trať.“

„Musíte najít správné vyvážení a dobře projet zatáčky 3, 4, 5 a 6, protože pokud se vám to nepovede, budete v další sekvenci ve špatné pozici.“

„Měl jsem v Suzuce mnoho dobrých výsledků a to i pódia, ale nikdy jsem tam nevyhrál, takže je zřejmé, že bychom rádi udělali další krok. S Hondou jsme už měli vynikající výsledky a v Suzuce to nebude snadné, ale japonským fanouškům se samozřejmě chystáme nabídnout nejlepší možný výkon.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek