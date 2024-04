Verstappen se v Japonsku vrátil na vítěznou vlnu

Po triumfech v Bahrajnu a Saúdské Arábii Verstappen odstoupil ze závodu v Melbourne kvůli problému s pravou zadní brzdou. Jeho zaváhání využil k vítězství Carlos Sainz.

Na japonské Suzuce ale Verstappen opět dominoval a po vítězství v kvalifikaci vyhrál i samotný závod. Triumf stáje Red Bull potvrdil druhým místem Sergio Pérez.

„Bylo to hezké. Klíčové bylo na startu zůstat vpředu. Auto se pak v průběhu závodu vlastně zlepšovalo a zlepšovalo. Nevím, jestli to mělo co dělat s přicházejícími mraky, ale všechno šlo dobře. Zastávky v boxech proběhly v pořádku, strategie fungovala, takže to nemohlo být lepší,“ řekl Verstappen.

„V posledním závodě to trochu dřelo, ale jsem velmi rád, že jsme zpátky na čele. Je to skvělé také pro fanoušky Hondy.“

Za dva týdny se F1 poprvé od roku 2019 vrátí do Číny. Na Mezinárodním okruhu v Šanghaji se navíc pojede sprint.

„Vzhledem ke sprintovému víkendu to bude hektické. Navíc jsme tam nějakou dobu nebyli. Budeme mít jen jeden trénink, abychom se do toho dostali, takže myslím, že to bude docela zajímavé,“ řekl Verstappen

Pérez poprvé v Suzuce na pódiu

Poprvé na stupně vítězů na Suzuce vystoupil v kariéře Sergio Pérez, který dojel na druhém místě.

„Byl to dobrý víkend pro tým. I kvůli opakovanému startu (po nehodě Daniela Ricciarda a Alexandera Albona, pozn. redakce) bylo náročné udržet tak dlouho koncentraci,“ řekl Pérez.

„Můj druhý start byl trochu lepší, ale nestačil na Maxe. V prvním stintu jsme byli trochu mimo s vyvážením.

„Museli jsme do boxů, kde nás dřívější zastávkou předjel Lando (Norris). Na střední směsi jsem pak musel hodně tlačit, na tvrdé směsi jsem se pak cítil mnohem lépe. Vrátila se rychlost, myslím ale, že mi uškodil ten první stint, kde jsme neměli správné vyvážení.“