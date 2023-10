Verstappen se v cestě za 50. vítězstvím musel vypořádat s problémy s brzdami

Pilot Red Bullu Max Verstappen získal ve Velké ceně USA jubilejní 50. vítězství ve formuli 1. V průběhu celého závodu se ale letošní mistr světa potýkal s problémy s brzdami.

Nizozemec startoval do závodu na Okruhu Amerik až ze šestého místa poté, co byl jeho nejrychlejší čas v páteční kvalifikaci smazán kvůli porušení traťových limitů.

Cesta za 15. letošním vítězstvím, čímž čtyři závody před koncem vyrovnal svůj loňský rekord v počtu triumfů v jedné sezóně, ale nebyla pro Verstappena jednoduchá.

„Začalo to už startem ze 6. místa. Celý závod jsem se velmi potýkal s brzdami. Na této trati je poměrně dost brzdných bodů a opravdu jsem neměl stejné pocity jako včera. Rozhodně to o něco ztížilo můj dnešní závod,“ řekl Verstappen poté, co po sobotním sprintu vyhrál také nedělní hlavní závod a zopakoval svá vítězství z Austinu z let 2021 a 2022.

Poté, co se dostal v polovině závodu před Landa Norrise do čela, si Verstappen vybudoval pětisekundový náskok. Ten ale v závěru začal mazat Lewis Hamilton, v cíli sedminásobnému mistrovi světa chybělo na Verstappena 2,2 sekundy.

„Mohli jste vidět, že na konci to bylo velmi těsné. I kvůli o kolo pomalejším pilotům, kdy pneumatiky začaly odcházet, to bylo trochu složitější.

„Samozřejmě nechcete zničit pneumatiky, zároveň jsem se ale hodně potýkal s brzdami, takže mi chvíli trvalo, než jsem našel kompromis.“

Vítězstvím v Texasu se Verstappen připojil k čtyřem pilotům (Lewis Hamilton 103, Michael Schumacher 91, Sebastian Vettel 53, Alain Prost 51), kteří dosáhli v kariéře na 50 triumfů.

„Je neuvěřitelné vyhrát tady svou 50. velkou cenu. Jsem na to samozřejmě velmi hrdý a budeme se snažit o další.“

Pérez pátý

Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez obsadil v závodě páté místo.