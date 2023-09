Verstappen se snažil donutit Sainze k chybě. Ta přišla a přinesla Nizozemci rekordní triumf

Max Verstappen přiznal, že se ve Velké ceně Itálie snažil donutit Carlose Sainze udělat chybu. To se mu v úvodu závodu podařilo a otevřelo to jezdci Red Bullu cestu k rekordnímu 10. vítězství ve formuli 1 v řadě za sebou.

Z prvního místa startující Sainz si udržel po startu vedení a první pozici úspěšně bránil i v prvních kolech, kdy měl Verstappen k dispozici DRS.

V 15. kole ale přišla chyba a zablokování kol při brzdění do úvodní šikany. To ovlivnilo Sainzův výjezd na následující rovinku, kdy si Verstappen se svým soupeřem poradil a dostal se do vedení.

To už do konce závodu kromě fáze zastávek v boxech nepustil a vyhrál rekordní 10. velkou cenu formule 1 za sebou, čímž se na prvním místě tabulek osamostatnil od Sebastiana Vettela, který dokázal v roce 2013 vyhrát devět závodů po sobě.

„Myslím, že jsme na tom byli dobře s pneumatikami, oni ale měli velkou maximální rychlost. Bylo velmi těžké se jim přiblížit a zaútočit do první zatáčky. Musel jsem je proto donutit k chybě,“ řekl Verstappen.

„Ta naštěstí přišla v momentu, kdy zablokoval kola a já měl pochopitelně lepší trakci ze druhé zatáčky. Od té chvíle jsme prakticky opět mohli jet náš vlastní závod.

„Snažil jsem se jen zůstat trpělivý. Stále byl před námi velmi dlouhý závod. Viděl jsem, že se hodně trápí se zadními pneumatikami, musel jsem proto jen vybrat svůj okamžik.“

Odměnou mu je nový rekord v počtu za sebou vyhraných závodů. „Nikdy bych nevěřil, že je to možné. Dnes jsme na něm museli pracovat a rozhodně to bylo mnohem zábavnější,“ dodal Max Verstappen.

Pérez stvrdil porážku Ferrari

Red Bull porazil Ferrari na jeho domácí půdě, když triumf rudých býků pečetil druhým místem v cíli Sergio Pérez.

„Mám radost z dnešního druhého místa, byl to pro tým skvělý den. Předjíždění bylo na této trati opravdu obtížné a ferrari byla na rovinkách velmi rychlá, takže bylo těžké posunout se polem vpřed,“ řekl Pérez.

„Cítím, že moje forma je zpátky a doufám, že budeme mít silný závěr sezóny. Tým zapracoval na zavěšení a nastavení vozu a udělali jsme tu velké kroky vpřed. Maxův dnešní úspěch je opravdu neuvěřitelný, gratuluji mu. Dnešek je jeho den.“