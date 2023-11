Verstappen se snaží hledat vzrušení v závodění a ne v show

Max Verstappen přiznává, že není fanouškem městským tratí.

„Nejsem velkým fanouškem městských okruhů,“ řekl Verstappen. „Preferuji vysokorychlostní tratě, na kterých je možné z vozu F1 vymáčknout to nejlepší. To neznamená, že když se dostanete na trať, netlačíte na limit. Na tratích, jako je tato, je ale malá přilnavost, je to trochu jako Baku. Nesouvisí to s tím, jestli se naše auto adaptuje dobře, nebo špatně. Nelíbí se mi, že nemůžu tlačit na limit. Takový je můj osobní pocit, ale každý má své preference.“

„Samozřejmě je důležitý určitý prvek show,“ řekl Verstappen. „Ale já mám rád emoce a pro mě, když jsem byl malý kluk, šlo o emoce ve sportu, do kterých jsem se zamiloval, ne o show kolem sportu.“

„Závodní vůz a především vůz formule 1 na městském okruhu podle mě moc neožije. Není to tak vzrušující. Když jedete do Spa, Monzy a na podobná místa, je tam spousta emocí a vášně. Je neuvěřitelné tam vidět fanoušky. A platí to i pro nás. Když tam naskočím do auta, jsem nažhavený. Miluji jízdu na takových místech.“

„Samozřejmě chápu, že fanoušci možná potřebují i nějaké aktivity okolo. Ale myslím si, že je důležitější, abyste je přiměli pochopit, co jako sport děláme, protože většina z nich se přijde jen pobavit, popít, podívat se na hraní DJ nebo na nějaké vystoupení. To se dá dělat všude na světě.“

„Můžu jet na Ibizu a tam se úplně zbořit a dobře se bavit. Lidi přijdou a stanou se fanoušky čeho? Chtějí vidět třeba svého oblíbeného umělce a dát si pár drinků s kamarády a pak jít ven a užít si bláznivou noc, ale vlastně nechápou, co děláme a co dáváme všanc, abychom mohli podávat výkony.“

Kritika Wolffa

Toto Wolff byl po pátku hodně naštvaný, že někdo kritizuje Grand Prix Las Vegas jen kvůli uvolněnému krytu kanálu.

„Mluvíte o zatraceném krytu kanálu, který se uvolnil. To se stalo už dříve, nic to není. Je první trénink, vzdejte hold lidem, kteří tuto velkou cenu zorganizovali, kteří tento sport udělali mnohem větší, než kdy byl.“

Verstappen byl na slova Wolffa dotazován a příliš s nimi nesouhlasil. „To je samozřejmě pravda, že se to stalo už dříve, ale měli byste se z toho poučit,“ řekl Verstappen pro Viaplay.

„Víte, že když jedete na městském okruhu, takové věci mohou způsobit problémy, takže byste na to měli být připraveni. A myslím, že kdyby to bylo jeho auto, mluvil by jinak. Ale nic menšího od něj nečekám.“

„Také bychom byli velmi naštvaní, jako Ferrari. Celé auto je zničené. Carlos také řekl, že několik sekund necítil nohy, takže nehoda mohla být mnohem horší.“

Ferrari už odhadlo škodu na 1,5 milionu dolarů – bez komponent pohonné jednotky. Sainz musel nasadit třetí baterii, za což dostal penalizaci 10 míst a odstartuje ze 12. pozice.