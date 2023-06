Verstappen se snadno vyhýbá chybám, když není pod tlakem, míní Sainz

Podle Carlose Sainze je Max Verstappen v probíhající sezoně bezchybný i proto, že má k dispozici dominantní vůz.

Pět výher a dvě druhá místa. Taková je dosavadní bilance Maxe Verstappena v probíhající sezoně. Obhájce titulu je aktuálně prakticky bezchybný.

Pilot Ferrari Carlos Sainz je toho názoru, že Verstappen nedělá chyby z toho důvodu, že na něj nikdo netlačí.

„Nemusíte být génius, abyste věděli, že Red Bull bude v letošní sezoně velmi těžké dohnat. Budeme se snažit. Neznamená to, že nemůžeme vyhrávat závody,“ uvedl Sainz v rozhovoru pro AS a pokračoval:

„Pro Maxe je těžké nechat se donutit k chybě s Red Bullem, který je tak dominantní a bez vnějšího tlaku.“

Ferrari se v první třetině letošní sezony nedokázalo Red Bullu vyrovnat. Podle Španěla však v italském Maranellu dělají maximum, aby se to změnilo.

„Formule 1 je vždy relativní. Vůz, který vyrobil Red Bull, je jedním z nejvíce dominantních a zdá se, že i Mercedes nyní našel správný směr. S Ferrari nejsme tam, kde bychom chtěli být. Jsme první, kdo je sebekritický, a pracujeme na zlepšení. Tohle je to, co momentálně máme. Soustředíme se na to, abychom z toho vytěžili co nejvíc,“ dodal rodák z Madridu, který hájí barvy Ferrari třetím rokem.