Verstappen se smiřuje s třetím místem

Max Verstappen (1./3.)

Měkká směs pneumatik se Verstappenovi zamlouvá. Na Mercedes ve druhém tréninku ztratil sedm desetin. Částečně za to mohlo zdržení v nejrychlejším kole. Není to však celý příběh.

„Bylo to OK. Nic šíleného. Pořád máme co dělat, abychom stáhli ztrátu na Mercedes, který je i tady velmi rychlý. I když je pravda, že jsem o nejrychlejší kolo na měkké sadě přišel. Stane se.

Dnešek byl o poznávání limitů vozu. Měkká sada mi sedla. Jen jsem se zapletl za Sergiem, který zrovna absolvoval závodní simulaci. To bylo trochu nešťastné. Mercedes je jako celý rok vpředu. Na tiskovce se pokusím vybojovat si znovu židli pro třetího nejrychlejšího,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (4./4.)

Albon svůj nejrychlejší čas ve druhém tréninku zajel na měkké směsi, zatímco piloti Mercedesu a Verstappen na střední.

„Snažil jsem se měkké gumy přinutit, aby pracovaly lépe. Vždy se musíte pokusit najít ten správný bod. Střední pneu byly OK. Myslím, že Mercedes se na měkkých nezlepšil. Pokud je to skutečně problém samotné směsi, uvidíme zítra.

Když na měkkých vjíždíte do první zatáčky, čekáte dobrou přilnavost – a ta tam není. Musíme zamakat na kole po výjezdu z boxů,“ tuší Albon.