Verstappen se potýkal s nedotáčivostí vozu

Čerstvý otec Max Verstappen zajel ve sprintovém rozstřelu v rámci Velké ceny Miami formule 1 čtvrtý čas. Do druhé řady se jezdec Red Bullu postaví vedle Landa Norrise.

Mistr světa z posledních čtyř let ztratil na Andreu Kimiho Antonelliho 255 tisícin sekundy. Nizozemec jako jediný v poslední části SQ3 vsadil na dvě rychlá kola na jedné měkké sadě pneumatik.

„Myslím, že to, co jsem udělali v Q3 bylo dobré, pneumatiky držely docela dobře. Už od prvního tréninku jsem se ale bohužel potýkal s nedotáčivostí vozu a tady v těch pomalých zatáčkách tím ztrácíte hodně času,“ řekl Verstappen, kterého cituje Sky Sports F1.

„Čtvrté místo je v pořádku. Samozřejmě to není to, kde bych chtěl startovat, musíme ale zároveň být realisté v tom, jaká omezení nyní máme, a myslím, že to bylo stále velmi vyrovnané.

„Vždy je těžké to ve sprintovém víkendu říct, protože nejsou žádná reálná data z dlouhých jízd. Ale čistě na základě mého pocitu z vyvážení vozu myslím, že to bude složité. Známe naše omezení, musíme se jen pokusit dostat z toho maximum.“

Cunoda nepostoupil z Q1

Až jako osmnáctý vyrazí do sprintu druhý pilot Red Bullu Júki Cunoda.

Japonec porazil v kvalifikaci jen nováčky Gabriela Bortoleta a Olivera Bearmana.

„Dnešní den byl pro mě zklamáním,“ řekl Cunoda v tiskové zprávě Red Bullu. „Při prvním pokusu mi kvůli mnoha autům nevyšlo kolo a v poslední zatáčce jsem hodně zablokoval kola a kolo se mi nepodařilo zajet. Abych byl upřímný, to kolo bylo kvůli provozu z velké části ztracené už od první zatáčky. Věděl jsem, že ve druhé jízdě to bude těsné, ale nemohl jsem s tím moc dělat, přede mnou jelo auto a ve výjezdovém kole můžu jet jen omezenou rychlostí. Zdrželi jsme se v garáži a takové věci se občas stávají, ale víme, že musíme zapracovat i na komunikaci. Na sprint jsem dost vzadu, ale já se samozřejmě budu snažit udělat maximum a na této trati se může stát cokoli. Budu pozitivní a budu se snažit ze sebe vydat to nejlepší."