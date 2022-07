Verstappen se potýkal s nedostatkem přilnavosti

Optimismus pro kvalifikaci Verstappenovi dal nejrychlejší čas zajetý v sobotním tréninku. O šanci na lepší čas a možná i pole position ale loňského mistra světa podle jeho slov připravil nedostatek přilnavosti.

„Třetí trénink samozřejmě není kvalifikace, ale myslím, že nám v kvalifikaci celkově chyběla přilnavost,“ řekl Verstappen.

„Bylo to náročnější, než jsem doufal. Celkově ale myslím, že stále máme slušné závodní auto. A zítra se nám snad bude dařit. Jsme rychlí na rovinkách, snad toho zítra využijeme,“ dodal.

Pérez je s třetím místem spokojen

Mexičan Pérez je za třetí místo ve francouzské kvalifikaci rád, jelikož z pohledu příprav to podle něj byl velmi špatný víkend.

„Byl to dobrý návrat. Upřímně, celý víkend jsem nebyl nikde. Hodně jsem se trápil. Myslím, že až do kvalifikace to byl můj nejhorší víkend. Nakonec jsme to ale dokázali zachránit,“ řekl Pérez.