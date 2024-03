Verstappen se postavil za Helmuta Marka

V pátek večer Motorsport.com uveřejnil, že Helmut Marko je vyšetřován. Red Bull (společnost) podle všeho prověřuje, jakým způsobem se informace týkající se důvěrného vyšetřování chování šéfa týmu Christiana Hornera dostaly k novinářům v době, kdy mělo v celé společnosti panovat informační embargo.

Na otázku, zda by mohl být suspendován, Marko odpověděl: „Teoretická možnost existuje vždycky.“

Marko také připustil, že se nemusí zúčastnit Grand Prix Austrálie. Na jeho další budoucnost byl okamžitě dotazován Max Verstappen. Je to velmi citlivé už jen z toho důvodu, že se spekuluje, že trojnásobný mistr světa má ve smlouvě klauzuli, který mu v případě konce Marka umožňuje odejít. V posledních dnech se spekuluje o jeho možném přestupu k Mercedesu, kde je pro příští rok volná sedačka.

„S Helmutem se navzájem velmi respektujeme,“ řekl Verstappen pro Sky Sports.

„Moje loajalita obecně k Red Bullu, ale i k němu, za to, co pro mě udělal, je velmi vysoká.“

„Vždy jsem říkal, zejména po Dietrichově odchodu, že považuji za velmi důležité, abychom udrželi klíčový tým pohromadě, protože tak jsme dosahovali opravdu dobrých výsledků a tak budeme dosahovat opravdu dobrých výsledků i v budoucnu. Oni to vědí.“

„Pro mě je Helmut v tomto směru velmi klíčovým faktorem a určitě musí zůstat.“

Na otázku, zda Marko musí zůstat, aby mohl zůstat i on, Verstappen odpověděl: „Vždy jsem to týmu říkal, oni to vědí.“