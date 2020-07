Verstappen se pokusí Mercedes porazit odlišnou strategií

I když Verstappen zajel nejrychlejší čas v Q1, od druhé části již Mercedes dominoval. Na konci závěrečné části Verstappen obsadil třetí místo se ztrátou více než půl sekundy na Valtteriho Bottase i Lewise Hamiltona.

Nizozemský pilot nicméně bude mít pro zítřejší závod oproti svým soupeřům odlišnou strategii, když svůj nejlepší čas v Q2 zajel na střední směsi pneumatik, zatímco všichni ostatní z první desítky na měkké sadě. Na střední směsi, která je sice pomalejší, ale má delší životnost, tak bude Verstappen do úvodního závodu sezóny také startovat.

„Jsem šťastný za třetí místo, máme ale také odlišnou strategii pneumatik. Bude to zajímavé, zítra bude o něco tepleji, takže doufám, že nám to bude hrát do karet. Mercedes dnes byl bohužel na úplně jiné úrovni, ale uvidíme, co dokážeme zítra,“ řekl Verstappen.

„Minulý rok jsme v kvalifikaci také trochu ztráceli, takže očekávám, že v závodě to bude lepší,“ připomíná Verstappen své loňské vítězství v Rakousku.

„Nyní jsem v první desítce jediný na odlišných pneumatikách, takže se na to těším. Nemáme co ztratit, takže se pokusím jim to co nejvíce znepříjemnit.“

Albon pátý

Lando Norris z McLarenu dokázal rozdělit oba piloty Red Bullu. Alexander Albon tak do závodu odstartuje ze třetí řady z páté pozice, když zajel shodný čas jako šestý Sergio Pérez z Racing Pointu. Na Bottase přitom ztratil téměř sekundu.

