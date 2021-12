Verstappen se podle Coultharda „dostal do psychiky“ Hamiltona

„Je to výjimečný člověk, výjimečný sportovec,“ řekl Coulthard o Verstappenovi pro Channel 4. „Je vynikající a kontroverzní. Kdo další vás napadne, když se řekne vynikající a kontroverzní? Pokud mám jmenovat alespoň některé, tak Ayrton Senna a Michael Schumacher.“

„Abych byl k Lewisovi spravedlivý, dokázal vyhrát úžasné množství šampionátů velmi čistým způsobem. Ve skutečnosti neměl příliš mnoho kontroverzí.“

„Vzhledem k síle Mercedesu a Lewise musel Max pravděpodobně přijít s jiným přístupem. Jeho přístup je takový, že kdykoli jsou dveře částečně otevřené, jde do nich.“

„A Lewis musel neustále otevírat dveře, protože ví, že přijíždí. A to se dostalo do Lewisovy psychiky.“

Verstappenův styl závodění byl terčem kritiky už před pěti lety. Jeho soupeřům vadilo, že Verstappen mění směr jízdy v brzdné zóně.

Coulthard tvrdí, že se Verstappen „nikoho nebojí“. „Max si to musel vybojovat a celou dobu byl vítězem, přeskočil některé nižší formule, aby se dostal do formule 1. Nikoho se nebojí. To není součástí jeho psychiky. Nejpůsobivější mi připadá to, že když se objeví místo, jde tam. Ani na chvíli nezapochybuje.“

„Když jsem závodil já, zvažoval jsem to. ‚Mám to teď riskovat, nemám to riskovat‘. On do toho prostě jde. Je opravdu výjimečný.“