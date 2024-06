Verstappen se po třech velkých cenách, kdy se musel v kvalifikaci na nedělní závod sklonit před soupeři, suverénním způsobem vrátil na čelo kvalifikační tabulky, když na Red Bull Ringu zajel o 404 tisícin rychleji než Lando Norris.

Sportovní komisaři vyšetřovali Verstappenovu jízdu při výjezdu z boxů během kvalifikace, kdy podle nich jel pilot Red Bullu příliš pomalu. Vůči Verstappenovi nakonec nepodnikli žádné kroky.

„Kvalifikace šla dobře. Po tom, co jsme se naučili dnes na oběd (ve sprintu), jsme se pokusili trochu přenastavit vůz a bylo to dobré,“ řekl Verstappen, který do nedělní velké ceny naposledy startoval z pole position před více než měsícem v Imole.

„Trať je trochu teplejší než včera, ale auto se dnes chovalo mnohem lépe. Opravdu jsem mohl projíždět zatáčky trochu agresivněji, užíval jsem si to.

„Už je to nějakou dobu, co jsme byli na skutečné pole position (pro velkou cenu), takže je to skvělý pocit. Vždy je příjemné s (Norrisem) závodit. Snad to zítra znovu bude vyrovnaný souboj.“

Pérez neměl nové pneumatiky

Sergio Pérez ztratil na svého týmového kolegu téměř devět desetin sekundy. Po kvalifikaci svou ztrátu vysvětlil.

„Bohužel jsme v Q3 neměli nové pneumatiky. Myslím, že jsme ztratili tak čtyři desetiny na Landa (Norrise) a myslím, že většina z toho je kvůli tomu, že jsme neměli nové pneumatiky,“ řekl Pérez.

„Kvůli strategii jsme měli jen čtyři sady nových měkkých pneumatik, takže jsme za to trochu zaplatili. Q1 byla vyrovnanější, než jsme očekávali.“