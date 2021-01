Verstappen se Péreze nebojí. Týmové kolegy musíte zničit, říká

„Všechny jsem porazil, což je dobré,“ řekl Max Verstappen pro Ziggo Sport.

„Můj otec mi od začátku mé kariéry říká, že musím zničit své týmové kolegy. Vítězství proti jezdci, se kterým sdílíte garáž, je velmi důležité. Jsem si vědom toho, jak dobrý je Sergio a jaké jsou jeho ambice.“

„Musíte být rychlejší než váš týmový kolega. Vím, že se Sergio soustředí na totéž.“

Verstappen má s Pérezova příchodu do týmu radost. „Myslím, že je to dobré, protože je to jediný způsob, jak posunout tým vpřed s oběma vozy, jako tomu bylo v Red Bullu s Danielem.“

Verstappen také zmínil očekávání pro sezónu 2021. „Neexistuje žádná záruka, že nadcházející sezóna pro nás bude pozitivním obdobím. Stále máme mnoho oblastí, kde se musíme zlepšit. Se dvěma vozy na čele však dokážeme rozšířit naše strategické možnosti, které nám, jak doufám, umožní zkomplikovat život jezdcům Mercedesu.“

