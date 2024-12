Verstappen se omluvil Piastrimu za kolizi v první zatáčce, Péreze vyřadil technický problém

Red Bull v Abú Dhabí na nejrychlejší nestačil. Nepomohla ani desetisekundová penalizace, kterou dostal Verstappen za způsobení kolize s Oscarem Piastrim v první zatáčce prvního kola, kterou si odpykal během zastávky v boxech.

Nizozemec měl dobrý start ze čtvrtého místa a poté, co předjel pomalu startujícího Carlose Sainze, zaútočil do první zatáčky i na druhého Piastriho. Ten mu ale nenechal dostatek prostoru, Verstappen narazil do jeho mclarenu a oba skončili v hodinách. Verstappen se po závodě Piastrimu za incident omluvil.

Oba sice mohli pokračovat, Verstappen ale dostal za kolizi penalizaci. Ve zbytku závodu se dokázal posunout na konečné šesté místo.

„Měl jsem dobrý rozjezd, pokusil jsem se dostat na vnitřek, ale až poté, co jsem se do toho pustil, jsem si brzy uvědomil, že se prostor zmenšuje a chtěl jsem se tomu vyhnout. Pochopitelně jsem nechtěl kolidovat s Oscarem,“ řekl Verstappen.

„Bohužel jsme se ale střetli, už jsem se mu ale omluvil. Samozřejmě to nechcete, a obzvlášť s Oscarem. Je to skvělý kluk, ale stalo se, je to trochu smolné.

„Šlo o to, že když jste v této pozici, soustředíte se na auto před vámi. Když startujete první nebo druhý, nikdy se pořádně neohlížíte za sebe. Tak jsem do toho šel, ale pak jsem si uvědomil 'sakra, on mě tam nevidí'. Snažil jsem se z toho vycouvat, ale pak jsme se střetli.“



Foto: Getty Images / Foto: Getty Images /

Verstappen se už v průběhu závodu nelichotivě vyjádřil směrem ke sportovním komisařům za 10sekundový trest, který za kolizi dostal.

„Samozřejmě je to moje chyba. Čekal jsem ale možná 20 sekund, 30 sekund, stop & go, nevím,“ řekl sarkasticky. „Možná budeme mít pro příště o čem mluvit. Už ničemu nerozumím, ale je to v pohodě. Nebudu se kvůli tomu rozčilovat. Nestojí to za můj čas, jen si dejme pauzu. Nejdůležitější je, že se omluvím Oscarovi a je to.“

Pérez poprvé přiznal, že jeho budoucnost v Red Bullu je nejistá

Už v prvním kole skončil závod pro Sergia Péreze. Mexičan odstoupil pro technické problémy po kontaktu s Valtterim Bottasem.

Pérez do závodu startoval z desáté pozice. V prvním kole jej ale zezadu roztočil Bottas a jezdec Red Bullu se propadl pořadím. Po závodě Pérez přiznal, že technický problém na svém voze zaznamenal už před kolizí.

„Motor byl poškozen už před nárazem. Pokaždé, když jsem použil spojku, tak spojka prokluzovala, myslím, že problém jsme měli už předtím. Pak přišel kontakt, nevím, kdo do mě zezadu narazil. Když jsem se vrátil na trať, spojka byla zaseklá,“ řekl Pérez.

„Myslím, že to byl velmi komplikovaný závod. Je to dobré shrnutí toho, o čem byla tato sezóna. Tento konec v závodě je dobrým shrnutím sezóny.

„Nepochybně jsme my jezdci velmi závislí na prostředí a na našem voze, jak moc z toho můžete dostat 100 procent. Letos jsem měl auto, se kterým jsem mohl jen stěží pravidelně dosáhnout 100 procent, celý rok to bylo velmi komplikované.“

Ačkoliv má Pérez s Red Bullem smlouvu i na příští tři roky, delší dobu se mluví o tom, že by mohl být po letošní sezóně u týmu nahrazen. Nyní tuto možnost Mexičan poprvé také připustil.

Příští týden se má sejít vedení Red Bullu s akcionáři a jednat o Pérezově budoucnosti.

„V tuto chvíli nevím. Vím jen, že mám závodní smlouvu pro příští rok. Pokud se v příštích dnech něco nezmění, bude tomu tak i příští rok. V tuto chvíli mohu jen říct, že mám smlouvu, když jsem v polovině roku podepsal, že budu za tým závodit další tři roky. Uvidíme, co se stane a jaké budou rozhovory v dalších dnech,“ řekl Pérez.

„Za pár dní o tom budeme mluvit. Budeme jednat o tom, jaká je situace z pohledu obou stran a uvidíme, zda dokážeme uzavřít nějakou dohodu. Jak jsem řekl, mám smlouvu na příští rok,“ uzavřel Pérez, který s Red Bullem získal za čtyři roky spolupráce pět vítězství.