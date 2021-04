Verstappen se o vítězství málem připravil vlastní chybou při restartu

Pilot Red Bullu přiváděl celé startovní pole k restartu závodu po přerušení zapříčiněném kolizí Valtteriho Bottase a George Russella. V nájezdu do zatáčky Rivazza při zahřívání pneumatik mu ale uklouzl vůz, Verstappen však zvládl red bull zkrotit a udržel se na prvním místě před Charlesem Leclercem.

„Drobný moment, kdy jsem se snažil zahřát plynový pedál. Naštěstí jsem se neroztočil,“ řekl Verstappen.

Základ svému 11. vítězství v kariéře F1 položil Verstappen na startu, kdy ještě na mokré trati po startu z třetího místa najížděl do první zatáčky na vedoucí pozici.

„Překvapilo mě to. Minulý rok jsme se při rozjezdech trochu trápili. Tvrdě jsme pracovali, abychom to zlepšili. Viděli jste to už v Bahrajnu a teď v náročných podmínkách, myslím, že jsme odvedli dobrou práci.

„Bylo to velmi zrádné, obzvlášť na začátku. Abych pravdu řekl, bylo velmi náročné udržet se na trati. Dost to klouzalo.“

Ačkoliv trať usychala, jezdci na čele s přezutím na suché pneumatiky vyčkávali. Verstappen nakonec zamířil k mechanikům jako první o kolo dříve než Hamilton. Vedení si udržel i po zastávce.

„Tím, jak pneumatiky v mokru odcházejí, není nikdy snadné zvolit správný moment pro přechod na suché. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Drobný moment při restartu, všechno ostatní dnes ale šlo velmi dobře, takže mám pochopitelně velkou radost.“

Pérez nevyužil startu z první řady

Startu z první řady naopak nedokázal využít druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který obsadil až dvanácté místo mimo body.

První chybu během závodu Pérez udělal při jízdě za safety carem. Nejprve se dostal mimo trať, čímž ztratil dvě pozice. Hned po návratu na dráhu se chtěl vrátit na své původní místo, ale za předjíždění za safety carem dostal 10sekundovou penalizaci.

Kromě toho Pérez týmu hlásil problémy s ovládáním svého red bullu. Red Bull to vyřešil výměnou volantu při zastávce, během které si Mexičan také odpykal svůj trest.

Ve 37. kole pak Pérez vyjel mimo trať podruhé a propadl se mimo body.

„Podmínky byly dnes opravdu náročné a já udělal pár chyb, které byly velmi drahé. Měl jsem problém udržet teplotu v pneumatikách, ztratil jsem kontrolu nad safety carem a dostal jsem 10sekundovou penalizaci,“ řekl Pérez.

„Je samozřejmě důležité, že si zvykám na auto a že se učím, ale pokazil jsem to. Jsem zklamaný a omlouvám se týmu. Myslím, že při restartu byly stupně vítězů naše a rychlost byla dnes opravdu dobrá. Měli jsme skončit na prvních dvou místech.“